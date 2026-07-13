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Visas : l'ambassadrice de France au Sénégal détaille la gestion des dossiers et les motifs de refus



Visas : l'ambassadrice de France au Sénégal détaille la gestion des dossiers et les motifs de refus
L'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, s'est exprimée en détail sur la gestion des visas lors d'un entretien accordé au groupe GFM. Elle a indiqué que les services consulaires reçoivent environ 53 000 demandes par an, ce qui représente « la moitié des visas qui sont demandés aux pays de l'Union européenne pour la seule France ». Pour justifier le recours au prestataire externe VFS, la diplomate a précisé que « l'externalisation nous permet de traiter les visas dans les meilleurs délais » et qu'il s'agit d'une pratique généralisée partout dans le monde.
 
Concernant les refus de visas, Christine Fages a détaillé trois motifs principaux. Le premier est lié aux dossiers incomplets, car les services ne peuvent pas « rappeler tous les demandeurs pour leur dire qu’il manque quelque chose ». Le deuxième motif repose sur les fraudes documentaires souvent causées par des agences intermédiaires qui « glissent dans les dossiers des demandeurs des faux ». Enfin, la diplomate a rappelé que « les rendez-vous ne sont pas payants » et a assumé le non-remboursement des frais en cas de refus, estimant que « le service a été rendu, même si la réponse n'est pas satisfaisante ». Pour la période estivale, elle a confirmé que la « priorité absolue » est accordée aux visas étudiants, ce qui allonge les délais pour les autres catégories de demandeurs.
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Lundi 13 Juillet 2026 - 19:47


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