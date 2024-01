Visite du Premier ministre ce weekend à Ziguinchor : Amadou Ba attendu dans la division

Ça sent le roussi du côté de Ziguinchor. L’on affute les armes entre frères de parti. Et pour cause, le temps d’un weekend, Ziguinchor, la capitale du Sud va accueillir le Premier ministre. La visite de deux jours dans cette ville du Sud du chef du gouvernement, risque de raviver les tensions entre militants de même coalition. Dans chaque camp l’on tente de tirer la couverture de son côté.



Une situation que ne comprend guère Docteur Ibrahima Mendy, responsable politique de l’Apr à Ziguinchor. « Le Premier ministre Amadou candidat de BBY doit se rendre ce weekend à Ziguinchor. Et il a déjà reçu un certain nombre de responsables pour discuter de cette visite. Aujourd’hui, on ne peut pas parler de responsables politique de l’APR à Ziguinchor sans nous. Je pense que pour gagner les élections de février il faut rassembler. Il faut éviter que ces genres d’évènements s’organisent autour d’un petit groupe », a fustigé Dr Mendy.



Selon le responsable de l’APR à Ziguinchor, le contexte politique actuel dans la capitale du sud, exige plutôt l’union et non la division. Ainsi, Dr Mendy appelle tous les responsables de leur coalition à taire les querelles et continuer le travail à la base pour faire triompher leur candidat au soir du 25 février 2024. « La réalité de Ziguinchor aujourd’hui, nous incombe la responsabilité de nous réunir, d’aller ensemble, d’informer tout le monde. Malheureusement, tel n’est pas le cas », constate Dr Ibrahima Mendy.



Par ailleurs, des militants politiques de l’APR à Ziguinchor s'insurgent contre l’omerta dont ils sont victimes. Se faisant leur porte-parole du jour et en sa qualité de responsable politique, Dr Mendy enfonce le clou. « Nous ne sommes pas informés. Même la coordination de BBY de Ziguinchor ne nous a pas informé », a-t-il conclu.