Voici la liste complète du nouveau gouvernement de Macky Sall

Nouveau Gouvernement du Sénégal



1. Oumar Youm , ministre des Forces armées



2. Aissata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice





3 Ismaila Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur



4.Sidiki Kaba, ministre de l’Intérieur



5. Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget



6.Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement



7.Samba Ndiobéne Ka, ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire



8. Doudou Ka, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération



9.Cheikh Oumar Hann, ministre de l’Éducation nationale



10. Moussa Baldé, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation



11.Mariama Sarr, ministre de la Formation professionnelle



12. Serigne Mbaye Thiam , ministre de l’Eau et de l’Assainissement



13. Fatou Diané , ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants



14. Marie Khémess Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l’Action sociale



15.Oumar Sarr, ministre des Mines

16. Antoine Diome, ministre du Pétrole et des Énergies



17. Antoine Mbengue, ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires



18. Alioune Ndoye, ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique



19. Pape Sagna Mbaye, ministre des Pêches et de l’Économie maritime



20.Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions



21. Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique



22.Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement



23.Moustapha Diop, ministre du Développement industriel



24. Thérése Faye Diouf, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équipé sociale et territoriale



25.Victorine Ndeye, ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire



26. Modou Diagne Fada, ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires



27 Pape Malick Ndour ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi



28. Lat Diop, ministre des Sports



29.Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs