Vol de câbles du Ter : accusés de "recel", les ferrailleurs du Sénégal vont servir une sommation interpellative à Clédor Sène

Le regroupement des ferrailleurs du Sénégal va adresser une sommation interpellative à Clédor Sène pour "diffusion de fausses nouvelles". M. Sène aurait, lors d'une émission télévisée, accusé ces ferrailleurs d’être à l’origine du vol des câbles du Train Express Régional (TER). Face à la presse, ces derniers ont dénoncé lesdits propos et réclamé justice.



« Au cours de cette semaine, il y a eu un cas de vol au niveau du TER. Et que les ferrailleurs sénégalais comme tous les autres citoyens condamnent cet acte. Mais il y a eu une émission au niveau de la télévision Walfadjri, dénommée Walf Grand place au cours de laquelle Monsieur Clédor Sène a eu à tenir des propos mal seine en vers les ferrailleurs. Parce qu’il nous a taxé de receleur. Ce que nous fustigeons et condamnons fermement », martèle Assane Bichery leur porte parole.



Selon lui, en tant que citoyens modèles, honnêtes, ils vont servir une sommation d’interpellation à Clédor Sène. « Nous allons lui envoyer un huissier pour lui servir une sommation d’interpellation. S’il persiste dans ses propos, nous allons lui servir une citation directe. Nous ne sommes pas là, pour être la poubelle de tout le monde. C’est la raison pour la quelle nous avons fait appel aujourd’hui à ce point de presse pour dénoncer son acte. Nous sommes des ferrailleurs, mais Clédor Sène, nous ne savons pas son emploi. Donc pourquoi accuser d’honnêtes citoyens. Nous n’avons pas besoin d’acheter des objets volés pour évoluer dans ce secteur de la ferraille », tonne Assane Bichery.