Vol en réunion: ​Le gang des ‘’driankés’’ du marché Hlm risque 2 ans de prison ferme

Les nommées Daba Ndiaye et Oumy Fall ont comparu ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol en réunion. Sur les faits, les mises en causes se sont introduites vers les coups de 13 heures et demi dans la boutique du nommé Moussa Sarr. Par la suite, elles ont fait descendre des coupons de Geztner des placards et ont commencé à marchander. Ainsi, elles ont profité d’un moment d’inattention du vendeur pour prendre la fuite. Sur ce, le propriétaire avait demandé à son vendeur d’être vigilant parce que les voleuses aller revenir.



Revenant sur les lieux, la bande a voulu tenter le même forfait, mais elle a été épinglée en flagrant délit avant d’être conduite à la police. Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites souligne que les faits sont constants et ils ne souffrent d’aucune contestation. Sur ces entrefaites, le parquet a requis 2 ans de prison ferme les présumés voleuses de tissus. Suffisant pour que la prévenue Oumy Fall tombe en syncope à la barre.



Par ailleurs la défense a plaidé une application de la bienveillance de la loi à défaut d’acquittement.



Finalement, le juge a mis l’affaire en délibéré le 14 juin prochain.