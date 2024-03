Vox pop : A qui profite la loi d’amnistie ?

Initié par Macky Sall dans sa lancée d’apaiser les tensions, le projet de loi d'amnistie est examiné à l'Assemblée nationale ce mardi. Le projet concerne les faits tels que les manifestations politiques meurtrières au Sénégal de 2021 et 2024. Une décision qui ne fait pas l’unanimité chez les citoyens sénégalais qui voient un camouflage de la part du chef de l’Etat. D’autres soutiennent même que cette loi d’amnistie profite plus au président qu’aux détenus "dit politiques". Et pour certains, c’est une manière pour le président Macky Sall de refaire son image et dénonce un précèdent dangereux.

