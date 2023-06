Xavi sur le choix de Messi de signer à l’Inter Miami: « j’ai remarqué un changement chez lui ces derniers temps »

Xavi était l'invité du journaliste Gerard Romero ce jeudi, au lendemain du choix de Lionel Messi de rejoindre l'Inter Miami.



"J'ai remarqué un changement chez lui ces derniers jours, ces dernières semaines, a confié l'entraîneur du Barça, ancien coéquipier de Messi. Il ne voit peut-être pas les choses aussi clairement et nous devons respecter cela. Souvent, nous ne nous mettons pas dans la situation de l'autre. Nous manquons d'empathie et être Léo n'est pas forcément facile. Imaginez la focalisation sur lui: il doit toujours avoir 10 en tout. Il ne peut pas échouer. Et il l'a dit: je n'ai pas eu de bons moments ces deux dernières années et il ne veut pas de ce genre de pression. Nous avons beaucoup parlé."



"Nous l'attendions tous avec impatience. Il était le premier, mais cela n'a pas fonctionné. Souvent, on veut quelque chose mais les circonstances ne sont pas réunies. Il veut faire baisser la pression: il veut une vie plus tranquille."



"C'est une décision personnelle et je dois la respecter. J'étais convaincu que nous ferions de bonnes choses avec Messi ici. Je ne veux surtout pas décevoir le Barcelonais. Il y a des conversations privées avec Leo que je ne révélerai pas, mais il était très enthousiaste. Je lui souhaite le meilleur, c'est un ami, nous avons beaucoup parlé. Jusqu'à il y a quelques jours, il y avait une communication. Cela n'a pas été facile."



RMC Sport