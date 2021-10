Y’En A Marre alerte contre « la liquidation du groupe D-Media »

Bougane Gueye Dany et son groupe D-Media traversent des jours très troubles après le blocage de tous leurs comptes bancaires par le Fisc sénégalais qui réclame plus d’un milliard de Fcfa d’impôts.



Toutefois, le groupe de presse qui dénonce une instrumentalisation de l’administration à des fins politiques, n’est pas seul dans « sa résistance ». Le mouvement Y’En A Marre, a alerté ce vendredi sur sa page Facebook contre ce qu’il appelle « La liquidation du groupe D-Media ».



« Le groupe Dmedia doit continuer de rayonner dans le paysage médiatique du Sénégal. Le tuer, c'est amputer notre pays d'un groupe de presse ayant apporté une contribution certaine dans l'approfondissement de notre démocratie. L'anéantir, c'est plonger dans la précarité et l'incertitude des centaines de mères et pères de famille... », peut-on lire sur la page Facebook dudit mouvement.



Qui poursuit: « C'est pourquoi il est impératif d'aménager de façon intelligente un mécanisme pour que le groupe de presse puisse satisfaire les exigences en matière de fiscalité, sans sombrer dans l'extrême d'une faillite »



Aliou Sané et ses camarades d’ajouter: « Il reste à prouver que les autres grands groupes de presse sont soumis à la même rigueur que Dmedia. Payer les impôts, OUI ! Mais plan de liquidation ciblé, NON! »