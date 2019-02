Dans le soucis d’élire le meilleur candidat sur la base d'un bon programme et non sur la physique, le mouvement y en a marre a mis en place le programme "Wallu Askan Wi". Ce nouveau programme longtemps discuté avec les candidats à la présidentielle avant le démarrage de la campagne,sera lancé le 21 février à la place de l’Obélisque. Il consistera à des installations aménagés qui mettront en exergue les préoccupations et les problèmes des Sénégalais; des mises en scène et des réalisations qui représenteront les rêves et les ambitions des Sénégalais; des cadres d’échanges interactifs avec les candidats à la présidence à la veille du scrutin du 24 février 2019.



Contactés, 4 candidats des 5 ont répondu à leur invitation. Il s’agit d’idrissa Seck, Issa Sall, Madické Niang et Ousmane Sonko, informent Malal Talla et Cie qui faisaient face à la presse ce mercredi 06 février.



Thiatt et ses camarades appellent le camp au pouvoir à venir se joindre aux autres candidats le jour du 21 février, pour une familiarisation avec les électeurs.



Les Y'en a Marristes demandent aussi à tous les Sénégalais à aller voter massivement parce que, selon eux, « c’est la seule façon d’éviter le vol des élections» et non le boycott proposé par le président Abdoulaye Wade. Ils invitent de même toute la population à venir participer à cette journée de citoyenneté.