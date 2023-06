Y en a Marre appelle la Police sénégalaise à "éclairer le peuple sur les images choquantes"

Le mouvement y en a marre a suivi la conférence de presse de la Police nationale dimanche soir sur les violentes manifestations nées de la condamnation de Ousmane Sonko. Il demande aux forces de l'ordre de se ressaisir et d'éclairer le peuple sénégalais sur les images choquantes de manifestants désarmés humiliés, torturés et maltraités et qui ont fait le tour du monde.



« Y en a marre a suivi avec beaucoup d'intérêt la conférence de la Police nationale. Nous constatons avec amertume que la police n'a pas souhaité communiquer sur les points les plus préoccupants pour tous les Sénégalais: - ces individus filmés lors des manifestations en cagoules, ou casques de moto sur la tête, armés, aux côtés des policiers et tirant à bout portant sur les manifestants, - ces personnes non identifiées à bord de voitures 4*4, armées qui sèment la terreur dans les quartiers. D'où viennent-elles ?", se demandent Aliou Sané et Cie.



Qui poursuivent: "Par qui ont-ils été recrutés et armés ? Pourquoi elles n'ont pas été interpellées par les FDS? - les forces de défense et de sécurité qui utilisent des manifestants, dont un enfant de 8 ans, comme boucliers humains - les enlèvements et tortures de sénégalais qui parfois n'étaient même pas dans les manifestations - la répression barbare et meurtrière des manifestants par certains agents des forces de l'ordre et de sécurité La police sénégalaise doit se ressaisir et éclairer le peuple sénégalais sur les images choquantes de manifestants désarmés humiliés, torturés et maltraités par les forces de défense et de sécurité qui ont fait le tour du monde », peut-on lire dans leur communiqué.



Le mouvement y en a marre appelle la police à faire cesser les « bavures de ses éléments » et de remplir sa mission de protection de la population. Sans réponses à ces questions, les FDS et les autorités qui « les commandent continueront d'être considérés par les sénégalais comme les seuls et uniques responsables de ces exactions ».



La police nationale a fait face à la presse dimanche suite aux affrontements qui ont fait 16 morts depuis jeudi et la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Le Directeur de la Sécurité publique a annoncé l’arrestation de 500 individus en possession de cocktail Molotov, armes blanches, armes à feu de gros calibres.