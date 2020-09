Yakham Mbaye a menacé de mort Bamba Kassé, selon le Synpics

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Synpics dit prendre l'opinion publique nationale et internationale que le Directeur Général du quotidien gouvernemental Le Soleil a adressé au Secrétaire Général du syndicat un message sans ambiguïté où il le menace de mort.



"Suite à la déclaration du BEN du Synpics en date du samedi 5 septembre 2020, Monsieur Yakham Mbaye après avoir produit un texte au cours d'un échange par SMS écrit ce qui suit : «J'agis de manière indiquée avec les gens de ton espèce qui n'hésitent pas à souiller l'honneur des gens. J'ai des ressources et de la condition pour te mener la guerre jusqu'à ce que tu crèves. Et absolument rien ne m'en dissuadera", révèle le syndicat, dans un communiqué lundi.



Selon le BEN, il s'agit là d'une menace claire de Monsieur Yakham Mbaye à l'adresse de Monsieur Bamba Kassé, secrétaire général du Synpics. Le BEN qui manifeste au Secrétaire Général National du Synpics toute la solidarité agissante requise, soutient qu'il portera à ses côtés le combat pour la fin de l’impunité dont se prévaut le DG du Soleil.



PressAfrik a essayé de joindre par téléphone, le Directeur général du journal Le Soleil, Yakham Mbaye. Mais les appels et sms sont sans réponse pour le moment.



Jeudi, le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) a fait part d'une vendetta en cours dans deux des médias publics sénégalais, le Soleil et l’APS, ciblant exclusivement des femmes, victimes faciles de prédation et d’abus de pouvoir sur fond de sexisme mal placé.