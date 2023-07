Yewwi Askan Wi met en garde Macky: « empêcher Ousmane Sonko d’être, c’est défier des millions de jeunes et personne ne peut maîtriser les jeunes »

La conférence de leaders de la coalition Yewwi Askan Wi a fait face à la presse ce mardi 04 juillet pour s’exprimer sur la déclaration du Président Macky Sall hier dont la partie la plus important reste celle où il annonce qu’il ne va pas se représenter en 2024.



Le président de la Conférence des leaders, Habib Sy, qui a clos les interventions, a tenu à mettre en garde Macky Sall et la communauté internationale « qui s’est empressée de le féliciter et de penser que sa décision allait ramener la stabilité dans le pays ». Selon l’ancien Directeur de cabinet du Président Wade, la grande équation de la stabilité du Sénégal est l’éligibilité de Ousmane Sonko. « Depuis hier, j’entends des gens et autres personnalités exulter. Mais attention, il faut être très vigilant. La question centrale de la stabilité du Sénégal reste le cas de l’opposant Ousmane Sonko. L’empêcher d’être candidat, c’est défier des millions de jeunes sénégalais et africains. Et personne ne peut maîtriser les jeunes », a mis en garde Habib Sy.



Le responsable politique rappelle que sur quatre équations juridiques à résoudre, Macky Sall a trouvé des solutions politiques pour les trois. « Il restait à Macky Sall 4 équations à résoudre pour avoir un Senegal stable. D’abord l’éligibilité de Karim Wade qu’il a fait emprisonner de manière injuste par la Crei en 2013. Pour ça, il a trouvé une solution politique. Ensuite le cas Khalifa Sall, également emprisonné injustement et privé de ses droits civiques. Là également, il a pu trouvé une solution politique. Et pour ce qui est de la 3e candidature, ils s’étaient entendus tous au Dialogue de laisser le dernier mot au Conseil constitutionnel. Mais hier, il a aussi trouvé une solution politique pour ça. Maintenant, il reste la quatrième équation qui concerne les ennuis judiciaires de Ousmane Sonko. C’est lui qui a instrumentalisé la justice pour le mettre dans cette situation. Alors il n’a qu’à trouver une solution politique comme pour les autres, s’il veut la stabilité », a-t-il suggéré.



Habib Sy persiste et signe: « Il ne peut pas y avoir une stabilité au Sénégal sans régler l’équation centrale Ousmane Sonko qui est porté par des millions de jeunes. Nous de Yewwi Askan Wi, n’avons jamais été fermé au Dialogue. Mais Macky Sall doit poser des actes clairs qui montrent qu’il veut dialoguer sincèrement. Et Il doit commencer par libérer les centaines de jeunes arrêtés et lever le blocus du domicile de Ousmane Sonko »