Yewwi Askan Wi va recevoir les Imams initiateurs de la « Charte de non violence »

La conférence des leaders de la coalition YEWWI ASKAN WI va recevoir une délégation du Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal (CUDIS) , ce mercredi 24 novembre à 17h, au siège du PRP sur la VDN.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la coalition initiée par Sonko, Khalifa Sall, entre autres leaders, que la rencontre va porter sur deux points : « échange général sur la situation du Sénégal et discussion sur le projet de charte de non violence »



A l’issue de la rencontre, souligne le document, « une importante déclaration sera faite », devant la presse.



Pour rappel, lors du meeting d’investiture de Barthélémy Dias dimanche, Ousmane Sonko avait déclaré qu’il ne signerait pas cette charte de non violence initiée par des imams.