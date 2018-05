Youssou Touré tire sur le Président Macky Sall : "il passe son temps à recevoir au palais des..."

Certains responsables de l’Alliance pour la République (Apr) n’arrivent toujours pas à digérer la venue des transhumants au sein de ladite partie. Lors de son entretien avec Igfm, Youssou Touré dit ne pas comprendre les raisons de son mise à l’écart alors qu’il a tout donné à Macky Sall.



Selon M. Touré, Macky Sall a écarté les hommes et les femmes qui se sont battus contre un 3e mandat de l'ancien Président Abdoulaye Wade. "Nous nous sommes battus et nous avons beaucoup perdu. D’abord, j’ai été relevé de mes fonctions de directeur d’école en 2009 et en 2011. On a voulu me radier et j’ai pris les devants en démissionnant. J’ai démissionné pour être au côté du président Macky Sall et des responsables de l’Apr", a-t-il souligné.



Youssou Touré d’ajouter : « aujourd’hui, nous sommes totalement écartés des centres de décision. Notre présence à la limite risque d’être symbolique ». Avant de rappeler que le Président Macky Sall est un homme naturellement bon. Mais aujourd’hui, explique-t-il, on reçoit à longueur de journée des transhumants, alors que nous, responsables, on est écartés.