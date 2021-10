Ziguinchor: Macky investit Benoît Sambou et fâche Abdoulaye Baldé qui n’exclut pas d’intégrer Yewwi Askan Wi

Le torchon brûle encore un peu plus entre Abdoulaye Baldé et le Président Macky Sall. Après avoir déclaré que l’UCS n’était pas satisfait de son compagnonnage avec la coalition au pouvoir, l’ancien patron de l’Anoci a reçu un grand coup de massue sur la tête en apprenant l’investiture de Benoît Sambou pour briguer un mandat à la mairie de Ziguinchor.



En effet, selon des sources dignes de foi, Benoît Sambou a été investi après avoir été reçu ce mardi au Palais par le chef de l’Apr.



Ce qui aurait plongé l’ancien ministre et actuel maire de Ziguinchor dans une colère noire. Abdoulaye Baldé, qui a animé une conférence de presse il y a quelques instants, n’exclut pas une alliance avec la coalition Yewwi Askan Wi.