Ziguinchor: "Ousmane Sonko a trahi la confiance de sa commune" (conseiller municipal)

La démission de Ousmane Sonko de son poste de maire de Ziguinchor (Sud) a suscité des réactions contrastées au sein de la population locale, notamment au sein de la coalition Benno Bokk yakaar (Bby). Alors que certains expriment leur déception quant au respect de la parole donnée et aux attentes non réalisées, d'autres se préoccupent davantage des conséquences politiques et de la succession à la tête de la municipalité.



Dame Bèye, conseiller municipal et responsable des jeunes de la coalition Bby de Ziguinchor, parle du sentiment de trahison ressenti par certaines populations qui avaient placé leur confiance en Ousmane Sonko. Selon lui, la démission de Sonko sans avoir accompli ses engagements constitue une fuite de responsabilités envers les citoyens qui l'avaient élu.



"Il avait pris des engagements à l'endroit de nos populations en sollicitant leurs voix pour devenir le maire de notre cité. Mieux, il a été élu au suffrage direct. Aujourd'hui, s'il présente sa démission sous prétexte qu'il a été nommé Premier ministre du Sénégal, nous pensons qu'il a trahi la confiance des populations de la commune de Ziguinchor qui ont porté leur choix sur lui. C'est Ousmane Sonko, lui-même, qui avait fait le tour des quartiers de la commune pour dire à nos populations qu'il a un programme très ambitieux pour la ville de Ziguinchor", a-t-il argué.



Poursuivant, M Bèye a soutenu que "ce sont ces mêmes populations qui lui ont fait confiance. Après deux années d'exécution et de réalisations de son programme, force est de reconnaitre qu'Ousmane Sonko n'a posé aucun allant dans le sens de la reconstruction ou du développement économique et social de Ziguinchor. Pour nous membres de la coalition Bby à Ziguinchor, si Ousmane Sonko a démissionné de son poste de maire, il a fui toutes ses responsabilités devant nos populations qui avaient porté leur choix sur lui en vue de nouveaux changements dans leur contré."



Il est également souligné que, malgré deux années de mandat, peu de progrès tangibles ont été observés dans la reconstruction ou le développement de Ziguinchor, ce qui renforce le sentiment de déception parmi les habitants.



Concernant la succession à la mairie, les membres de la coalition Bby prévoient de présenter un candidat pour remplacer Sonko. Cependant, ils expriment des inquiétudes quant à la capacité de trouver un profil adéquat au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, où plusieurs candidats se disputent déjà la chaise vacante.



Cette situation complexe augure des défis à venir pour la stabilité politique et le développement de la municipalité.



Malgré ces réactions, il est souligné que le conseil municipal n'a pas encore été officiellement informé de la démission de Sonko, ce qui laisse planer une incertitude quant aux prochaines étapes à suivre.



"La situation est plus que jamais carabinée. Et pour cause, depuis deux ans, tout est bloqué dans notre mairie. Si vous demandez à nos populations, elles vous diront qu'elles regrettent d'avoir porté leur choix sur Ousmane Sonko", a soutenu le porte-parole du jour de Bby. Ajoute-t-il, " nous n'avons ni lu, ni vu cet acte de démission du maire. Nous l'avons seulement entendu à travers des médias. Le Conseil municipal n'est pas encore saisi officiellement de cette démission."