Une véritable démonstration de force, après l’attaque subie hier lundi. Ousmane Sonko et son cortège ont sillonné toutes les artères de Ziguinchor (Sud du Sénégal), accompagnés d’une immense foule qui chantait à tue-tête.



Des milliers de militants et sympathisants ont suivi le cortège du leader de Pastef Les Patriotes et non moins membre influent de la nouvelle coalition Yewwi Askan Wi. Revigoré, Ousmane Sonko qui a mal caché son état de santé fébrile (lors de sa conférence de presse de ce mardi matin, il parlé d’un mal qui l’avait alité récemment), a tenu un discours durant lequel il avait du mal à entendre sa propre voix. Tant les exultations de ses militants étaient hors de contrôle. Ousmane Sonko en a quand même profité pour déclarer implicitement sa candidature à la mairie de Ziguinchor. « Je vous donne rendez-vous ici à Ziguinchor dans 15 jours pour un grand meeting de rassemblement qui va accueillir toutes les régions de la Casamance. Et pendant ce meeting, je vous dirai quels sont mes projets pour la verte Casamance », a-t-il affirmé sous les acclamations.



Avant d’ajouter: « En 2024, si Dieu le veut, je pense que les Sénégalais me confieront les rênes du pays pour que je déroule ma vision du Sénégal. Mais d’ici-là, il y a une autre étape. Et j’espère que j’aurai l’occasion de dérouler ma vision de la Casamance ».