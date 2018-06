Zone des Ndiaye : la Fenab dénonce la réforme foncière

La réforme foncière préoccupe les membres de la Fédération nationale pour l’agriculture biologique (Fenab). Ces derniers qui se sont réunis à Mboro dans le cadre d’un atelier sur la question, déplorent les conséquences que commencent déjà à engendrer la réforme dénoncée. Selon eux, elle a entrainé l’amenuisement des zones de production des Niayes à cause des habitations entre autres.



«Ce qui nous réunit, c’est de réfléchir sur la réforme foncière. Nous avons observé que les zones de production s’amenuisent, deviennent de plus en plus réduites. Nous avons observé que les zones de production s’amenuisent, nous ne pouvons pas aller sans zones de production», a déclaré Doudou Diop, président de cette association.



Par rapport à la réforme que l’Etat a entreprise, nous voulons au moins entendre la zone des Niayes. Les pêcheurs qui ont aussi dénoncé la réduction de l’espace maritime, regrettent que dans les mois à venir, qu’ils n’aient plus d’espace pour s’adonner à leurs activités