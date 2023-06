cad: les autorités universitaires ont listé les dégâts matériels

Les autorités universitaires ont procédé à une visite des lieux impactés lors des manifestations du jeudi 1er juin 2023. Le Recteur, Pr Ahmadou Aly Mbaye, a été accompagné du Directeur du COUD, du Sg de l'UCAD, des chefs d'établissement et des Directeurs centraux du rectorat. Cette visite a permis de mesurer l’ampleur des dégâts causés sur les campus pédagogique et social, indique la Direction de la communication de l'Ucad dans un communiqué.



"Au Campus pédagogique, les six facultés sur les lieux ont toutes subi des dommages. A la faculté des Lettres et Sciences Humaines comme en Fac médecine, les archives qui datent de plusieurs décennies ont été incendiées. C’est la mémoire de ces deux facultés qui part ainsi en fumée. A la Faculté des Sciences Juridiques et Politique, c’est le chapiteau moderne de 3 000 places qui a été réduit en cendre. Du côté des écoles et instituts, c’est le CESTI qui a subi le plus de dommages. La salle au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, ainsi que la case-foyer ont été incendiées. L' EBAD non plus n'a pas échappé aux saccages", lit-on dans le document parvenu à PressAfrik.



Qui poursuit: "Au campus social, la Direction du COUD a été calcinée y compris le bureau du Directeur et celui de l’ACP. Le cyber Sinkou a également été incendié. Le tout sans compter les vitres cassées presque partout à l’université (Ucad II, pavillon, IPMS, centre médico-social…) Dans les deux campus, le matériel roulant a été réduit presque à néant. Plus de 30 véhicules ont été calcinés au campus pédagogique dont une vingtaine de bus et minibus ; le restant étant des véhicules de particuliers. Au campus social, 8 minibus de transport du personnel et une dizaine de véhicules particuliers sont partis en flamme. Les dégâts sont donc énormes et il faudra beaucoup de temps et de ressources pour remettre l’université en norme".