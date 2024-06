L’Europe s’acharne sur les Bleus, Liverpool fonce sur Arda Güler

L’Europe s’acharne sur le match des Bleus



On commence cette revue de presse en France avec les Bleus de Didier Deschamps, qui n’ont pas remporté leur deuxième match de l’Euro face aux Pays-Bas. "Zéro est arrivé", titre l’Équipe pour évoquer le premier 0-0 de ce tournoi. «Frustrant», placarde Le Parisien sur sa une. Dans le Daily Mail, on analyse cette rencontre par le prisme de l’absence de Kylian Mbappé, tout comme AS qui titre «Pas de France sans Mbappé». Pour O Jogo, la France a montré un beau visage mais a «échoué dans les moments décisifs». Les Pays-Bas ont même vu le but de Xavi Simons refusé pour un hors-jeu, à cause de la position gênante de Dumfries.





Liverpool rêve d’Arda Güler



On s’intéresse désormais à l’affiche de cette journée. Le Portugal affronte la Turquie aujourd’hui. «Güler défie Ronaldo», placarde Marca. Justement, parlons du milieu offensif qui serait courtisé par Liverpool selon les informations de Team Talk, reprises par BBC Sport, mais aussi par Fotomaç. Arne Slot, nouvel entraîneur de Liverpool, voudrait la jeune pépite, en difficulté cette saison avec le Real Madrid. Si Arda Güler quitte le Real Madrid en prêt, la Real Sociedad est présentée comme une autre équipe où la jeune star pourrait aller. Mais les Madrilènes ne souhaiteraient pas s’en débarrasser.



La recette secrète de Musiala et Wirtz



On part en Allemagne avec la sélection de Julian Nagelsmann, qui a repris confiance en elle depuis le début de l’année, notamment grâce à la paire Musiala-Wirtz apportant de la vitalité à une équipe qui en avait besoin. Les joueurs répondent présents et le journal Bild pourrait avoir découvert le secret de leur performance. Le quotidien allemand a en effet remarqué la présence d’un four au bord du terrain d’entraînement, qui semble améliorer l’efficacité des joueurs de la Mannschaft. Les joueurs y déposent leurs chaussures de football. Les crampons sont chauffés jusqu’à 80 degrés Celsius pendant trois minutes pour les chaussures en similicuir, et jusqu’à cinq minutes pour celles en cuir véritable. Le fait de chauffer leurs crampons permet de les assouplir et ainsi d’étirer le cuir, évitant ainsi aux joueurs d’avoir des ampoules ou des points de pression.