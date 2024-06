"je pense que le Premier ministre n'est prêt pour faire sa DPG", Samba Sy SG du PIT

La déclaration de politique générale du Premier ministre, Ousmane Sonko soulève encore des débats dans le champ politique sénégalais. Certains dans l'opposition commencent à rouer dans les brancards le camp présidentiel qu'on accuse de vouloir jouer au dilatoire pour se passer de la DPG. L'ancien ministre du travail sous le régime de Macky Sall et non moins secrétaire général du parti de l'indépendance et du travail, Samba Sy parle d'une curiosité incompréhensible.

"Il est quand même curieux que ce soit les membres de l'Assemblée nationale qui plaident pour l'exécutif et dédouane l''exécutif de son devoir de se présenter à l'Assemblée nationale. C'est une curiosité. Je pense que le Premier ministre n'est pas prêt pour faire sa déclaration de politique générale", se convainc monsieur Sy.



De plus, le chef de fil du PIT est d'avis que cette DPG n'aura pas lieu à date indiquée. Car rien ne s'y prête. "A longueur de Conseil des ministres, il a été fait cas de la déclaration de politique générale. A quelques jours de la clôture de la session de l'Assemblée nationale, il n'y pas eu de déclaration de politique générale. Il y'en aura pas, en tout cas à cette date. Puisque le gouvernement n'est pas encore prêt", a fait savoir l'ancien ministre.



"Je trouve cela pathétique. Parce que je présume que ce sont des arguties et qu'on essaie simplement de dorer un peu la pilule. En réalité, la Constitution nous enferme tous. La Constitution prescrit et c'est le bon sens qui le commande, c'est que quand on est aux affaires et qu'on est nouvellement élevé à la dignité d'un poste de Premier ministre on doit venir devant les représentants du peuple pour décliner une feuille de route. C'est ça qui est la norme", a conclut Samba Sy.



"Il est parfaitement compréhensible que l'on ne soit pas prêt mais qu'on est l'humilité de l'avouer au lieu de trouver des arguties. Tout cela est tiré par les cheveux. Je pense que nous gagnerions de renouer avec l'urgence de vérité. Que la posture qui a été celle de certains opposants, posture de distanciation avec la vérité, doit être derrière nous".