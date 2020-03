la Sedima déploie des hommes armés à Ndingler pour intimider les populations qui refusent de céder leurs terres

Pendant que les forces vives de la nation sont concentrées dans la lutte contre la propagation du Covid-19, les populations de Ndingler, un village dans le département de Mbour, font face à un bataillon d’hommes dépêché par la Sedima, goupe industriel spécialisé dans la production et la commercialisation de poussins, d’aliments de volailles etc.



En cause, une surface de 85 hectares sur laquelle l'opérateur économique, patron de Sedima, veut faire main basse. Tension en l’air !