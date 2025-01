Le député de Takku Wallu face à une affaire de détournement de fonds : Farba Ngom en mode va-t-en guerre

Farba Ngom, député de Takku Wallu et maire de Agnam, est dans la tourmente. Depuis l’annonce imminente de la levée de son immunité parlementaire, le parlementaire a décidé de briser le silence et de répondre à l’attaque médiatique qui l’entoure. En effet, il est cité dans une affaire supposée de détournement de deniers publics impliquant des centaines de millions de Francs CFA, un dossier qui a attiré l'attention du Pool judiciaire financier.



Le député est désormais sous les feux des projecteurs, suite à la mise en place d’une commission ad hoc pour enquêter sur cette affaire. La pression est forte et, alors que son immunité parlementaire pourrait être levée, Farba Ngom se prépare à affronter cette épreuve de manière déterminée, prêt à se défendre face aux accusations.



Ce mardi, le siège de l'Alliance pour la République (APR) était bondé. Membres et sympathisants sont venus en nombre pour témoigner leur soutien à Farba Ngom, un homme politique de poids dans la région de Matam. Face à la presse, il a pris la parole pour livrer sa version des faits et se défendre contre les accusations qui pèsent sur lui.



"Je n’ai jamais détourné un seul centime de l’argent du peuple", a déclaré Farba Ngom avec fermeté. Selon lui, ces accusations sont infondées et relèvent d’un complot politique visant à le discréditer. En pleine tempête médiatique, il a assuré qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour prouver son innocence.



Les soutiens à Farba Ngom ne se limitent pas à ses proches et alliés politiques. Le Collectif de ses avocats a annoncé la tenue d'une conférence de presse demain vendredi à partir de 15 heures dans un hôtel de la capitale. Cette rencontre vise à clarifier la situation juridique du député et à donner des précisions sur la stratégie de défense qui sera mise en place pour contrer les accusations.



Le dossier est loin d’être clos, et Farba Ngom semble prêt à se battre sur tous les fronts pour restaurer son honneur. Reste à savoir comment l'affaire évoluera et si la commission ad hoc parviendra à apporter des éléments concrets pour éclaircir cette affaire complexe de détournement de fonds publics.



L'issue de cette bataille judiciaire pourrait avoir des conséquences politiques importantes, notamment sur la trajectoire de Farba Ngom au sein de l’APR et de la scène politique sénégalaise.