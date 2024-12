liste provisoire des médias reconnus : Mamadou Ibra Kane dénonce une « forfaiture contre la démocratie, la liberté de la presse au Sénégal »

Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal (CDEPS), a dénoncé ce mardi 3 décembre,, la volonté du nouveau régime d’éliminer des entreprises de presse.

Prenant la parole lors d'une conférence de presse, Mamadou Ibra Kane, Président du EDEPS et du groupe de presse Africom, a f ustigé la décision du ministre de la Communication, Alioune Sall estimant que : « L’existence des médias est menacée ».. pour le président du CEDEPS, ce n’est pas au ministre de tutelle de « donner une autorisation pour la création d'un média, d'une entreprise de presse ou a posteriori de valider son existence légale ». Toutefois, il a annoncé que le patronat va « réagir ».



Il a également dénoncé une « forfaiture contre la démocratie, la liberté de la presse au Sénégal ». « Nous allons nous battre par tous les moyens juridiques dont nous disposons », a-t-il lancé.



Pour rappel, le ministre de la communication, des télécommunications et du numérique, Alioune Sall, a publié, ce mardi 3 décembre 2024, une liste provisoire de 112 entreprises de presse officiellement reconnues par l’Etat comme étant conformes aux dispositions du code de la presse. Sur les 380 dossiers soumis par les entreprises de presse au niveau de la plateforme Déclaration médias du Sénégal (DMS),