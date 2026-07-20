préventive, ​Surpeuplement, vulnérabilités : la poudrière des prisons africaines et ouest-africaines

L a situation carcérale africaine révèle des contrastes profonds et des défis structurels majeurs, marqués notamment par une surreprésentation chronique des détenus en attente de jugement selon le rapport de l'Institute for Crime & Justice Policy Research.



Alors que l'Afrique affiche globalement la plus faible proportion mondiale de femmes incarcérées, soit environ 3,2 % de la population carcérale totale, elle subit de plein fouet une crise de surpeuplement endémique.



Selon les travaux de l'Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR), près de 93 % des pays en Afrique disposant de données font état de structures pénitentiaires fonctionnant au-delà de leur capacité maximale, tandis que la proportion de prisonniers non jugés en détention provisoire s'élève en moyenne à 34 %.



Au cœur de cette dynamique continentale, l'Afrique de l'Ouest concentre des enjeux particulièrement complexes et singuliers.



Avec quatorze pays de la sous-région intégrés dans les récentes analyses de distribution des capacités recensées par l'organisme de recherche, la zone fait face à une surpopulation carcérale critique exacerbée par des taux de détention provisoire alarmants.



Il ressort que les femmes détenues y subissent par ailleurs des vulnérabilités accrues, illustrant un écart de genre significatif caractérisé par un risque de détention provisoire supérieur de 10 points de pourcentage par rapport aux hommes qui fragilise davantage l'accès à une justice équitable et rapide pour les populations les plus marginalisées.



Face à cette surpopulation chronique, les États ouest-africains cherchent activement des alternatives à l'emprisonnement en s'appuyant sur des cadres juridiques axés sur l'engagement communautaire.



Si la législation primaire demeure le socle institutionnel de ces réformes dans plusieurs juridictions, il est noté que l'intégration de la participation citoyenne dans les stratégies nationales de sécurité et de justice criminelle commence à s'imposer comme un levier incontournable de décongestion des prisons.



Il est recommandé aux pays de procéder à un « encadrement strict de la détention provisoire », de favoriser la « promotion des peines alternatives » via l'engagement communautaire, d'assurer une « protection des populations vulnérables » (notamment les femmes et les mineurs) et de miser sur la « modernisation et réinsertion » à travers des infrastructures adaptées et des valeurs locales de solidarité.