Mohamed Salah : « Pas seulement un nul, nous sommes capables de gagner à Dakar »

Mohamed Salah dit que l’Egypte se rendra au Sénégal en ne pensant qu’à la victoire.



Ennuyant ou très motivant, le discours égyptien ne cesse plus. Victorieuse (0-1) du match aller des barrages d’accession à la Coupe du Monde 2022 face au Sénégal, l’Egypte part avec un léger avantage pour la qualification. Dans les rangs des Pharaons notamment, c’est une confiance absolue qui règne à l’approche de la manche retour prévue mardi au Stade Abdoulaye Wade.



S’exprimant devant les médias locaux avant le voyage pour Dakar, Mohamed Salah a indiqué que l’heure n’était pas aux calculs, même si son équipe, grâce à cette victoire vendredi dernier, pourrait se satisfaire d’un match nul. « Nous sommes des hommes et sommes conscients de la responsabilité placée sur nos épaules », a indiqué le capitaine égyptien dans des propos rapportés par Kora Plus.



Mohamed Salah de poursuivre : « Nous sommes capables de gagner le match retour, pas seulement un match nul. Nous nous qualifierons pour la Coupe du monde, si Dieu le veut ». Dos au mur, les hommes d’Aliou Cissé savent très bien qu’ils n’ont plus droit à l’erreur. Et mardi, quand la balle va commencer à rouler à partir de 17 heures, ils auront tout pour arracher le ticket menant vers le Qatar.



wiwsport.com