​Affaire de la femme égorgée à Diamniadio : le mari de la victime, principal suspect, passe aux aveux

Dans la soirée du jeudi 29 janvier, aux environs de 22 heures, le corps sans vie d'A. Doumbia, une malienne âgée d’une trentaine d’années, a été découvert près du cimetière local de Diamniadio (30 km), sur la route de Thiès, à 70 km de Dakar. L'enquête judiciaire a poussé le mari, B. Sanogo, lui aussi de nationalité malienne, à passer aux aveux et à reconnaitre sa prétendue implication dans le meurtre.



Face aux enquêteurs, le présumé meurtrier a soutenu être venu au Sénégal avec sa femme, pour se soigner de certaines de ses crises. Il a soutenu aussi qu’il a eu une nouvelle crise la nuit du drame, alors qu’il faisait une promenade avec son épouse. Cette dernière aurait essayé de l’aider, et c’est à ce moment qu’il se serait agrippé à elle par sa gorge. Ensuite, il l’aurait tranché la gorge à l’aide d’un métal. D’après lui, c’est quand il a repris ses esprits qu’il a trainé le corps sans vie de son épouse jusqu’à un coin sombre de la rue avant de l’abandonner.



Selon le journal Libération, les enquêteurs le recherchaient déjà sur la base d’un témoignage clé quand il est venu faire sa déclaration.



Pour rappel, lors de l’enquête préliminaire, le présumé meurtrier avait déclaré qu'un chauffeur de taxi avait « enlevé » sa femme, et c'est son hôte qui lui aurait suggéré de se présenter à la brigade de gendarmerie de Diamniadio pour signaler l'incident.