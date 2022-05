Condition d’utilisation du Site Journal en ligne WWW.PRESSAFRIK.COM



SUARL, capitale 1.000.000 francs CFA

Référence : RC : SN DKR 2017 B 7752 NINEA : 0063024262V2

Siège social : Sicap Liberté 3 Rond point Jet d’eau immeuble H 4e Etage App 7

BP : 10521 Dakar - Liberté

Tel: +221 338679283 770991495 e-mail : administration@pressafrik.com



Site web : www.pressafrik.com

Président ou Directeur de site : Ibrahima Lissa FAYE Email : ilf@pressafrik.com

Directeur de la Publication : Ibrahima Lissa FAYE Email : fayiboul@gmail.com

Rédacteur en chef du site : Ayoba FAYE Email : redchef@pressafrik.com

Tel : +221 77637 68 22/ 785294747

Hébergeur : O2SWITCH Email : support@o2switch.fr



Adresse : Clermont-Ferrand, 510 909 807 00024 /



222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, France



Email : fayiboul@gmail.com





Groupe PressTal & Services exploite le site www.pressafrik.com et souhaite s'engager auprès des visiteurs de son site portail sur les points ci-dessous :



Contenu du Site

Le contenu du site concerne la structure générale, les logos, les dessins, les icones, les onglets, les textes, les images animées ou non, la vidéo et les sons.



Tout le contenu du site est exclusivement de nature informative et éditoriale. Les contenus élaborés par www.pressafrik.com sont le fait de journalistes professionnels. A cet effet, www.pressafrik.com s'engage à veiller au caractère licite des contenus et des services proposés. Aussi, www.pressafrik.com demande à ses partenaires de mettre en œuvre les mêmes objectifs de qualité, de sécurité et de vérification.





www.pressafrik.com s'efforce de la même manière de veiller à la légalité des contenus accessibles au moyen d'hyperliens ou par tout moyen.





Toute représentation totale ou partielle de ce site et de son contenu, par quelques procédés que ce soient, sans autorisation préalable expresse du Groupe PressTal & Services (GPS), est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.







www.pressafrik.com vous remercie de bien vouloir lui signaler à l’adresse suivante administration@pressafrik.com tout contenu qui vous paraîtrait en contradiction avec ces engagements.



Services en ligne offerts par la société Groupe PressTal & Services (GPS)



1ère activité : Textuelle (articles de presse)

2ème activité : Graphique (photos, illustrations)

3ème activité : Sonore (podcasts d’émissions et de reportages audio)

4ème activité : Vidéo (vodcasts, courtes vidéos à la demande)

5ème activité : Webtv

6ème activité : Publicité

Propriété intellectuelle

Le contenu mis en ligne par www.pressafrik.com constitue une oeuvre de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur et droits voisins.

La propriété de www.pressafrik.com sur ce contenu s'entend des textes et données de toute nature, images fixes, images animées et bases de données, aussi bien que des marques, illustrations et éléments graphiques que sont les logos, dessins et modèles.



www.pressafrik.com dispose de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle y attenant.

La reprise de tout ou partie de ce contenu nécessite l'autorisation préalable de www.pressafrik.com ou du titulaire des droits sur ce contenu, dont les coordonnées peuvent être fournies par www.pressafrik.com .







Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel collectées et traitées par le www.pressafrik.com sont nécessaires pour répondre à votre demande et sont destinées à des fins de gestion administrative et commerciale.



Les fichiers élaborés à partir des données à caractère personnel transmises par les internautes sont déclarés auprès de la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP).



Les utilisateurs du site sont tenus de respecter les dispositions de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations à caractère personnel auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.

Conformément à l'article 62 et suivants de la loi précitée, tout utilisateur dispose d'un droit d'accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données qui lui concernent, en adressant un e-mail à administration@pressafrik.com ou par courrier adressé à la société Groupe PressTal & Services (GPS).



Communication commerciale et / ou publicitaire

Toute communication commerciale et/ou publicitaire sur www.pressafrik.com sera identifiée par la mention "publicité" et sera, conformément à la loi N° 2008-8 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, une publicité loyale, sincère et non agressive.



En cas d’inscription sur des listes de diffusion d'information publicitaire du site, www.pressafrik.com s'engage à en tenir compte dans les 24H en procédant à la radiation de vos coordonnées.



Sécurité des transactions électroniques

www.pressafrik.com applique rigoureusement la réglementation sénégalaise en matière de transactions électroniques et de vente à distance, notamment la loi sur les transactions électroniques. Il veille à ce que ses partenaires fassent preuve de la même vigilance.



L'utilisation de tous les services proposés par www.pressafrik.com est assortie de règles de sécurité, notamment en ce qui concerne les paiements en ligne, la confidentialité des échanges et des données et enfin, les moyens techniques les plus adaptées pour préserver la preuve de l'existence des transactions.





Propriété Intellectuelle

www.pressafrik.com dispose de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle y attenant à l’exception des contenus repris sur d’autres sites, journaux ou chaines.



Publicité

En cas d'inscription ou de syndication sur les régies internationales ou des listes de diffusion d'information publicitaire, www.pressafrik.com s'engage à en tenir compte dans les 24H en procédant à la radiation de vos coordonnées." Je comprends pas trop ici... pourquoi radier?? l'inscription n'est pas consentante?