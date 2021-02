​Blocage des comptes de Dakar Dem Dikk: Me Moussa Diop devant le juge le 5 février

Après des sorties croisées dans la presse, l’ex-Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop, et son successeur, Oumar Boun Khatab Sylla, entament une guerre judiciaire.



En effet, muni de l’ordonnance du juge, Me Moussa Diop qui réclame 120 millions Fcfa représentant ses indemnités de départ, est passé à l’acte. Il a fait bloquer les comptes de la boîte.



Selon Libération qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, l’avocat de DDD, Me Babacar Ndiaye, a saisi le président du Tribunal d’une requête aux fins de casser l’ordonnance en question.



Les deux parties sont convoquées, après-demain vendredi 5 février, pour jugement.