​CAN 2025: la fille d'un supporter sénégalais arrêté au Maroc alerte sur les conditions de détention

Les 17 supporters sénégalais, arrêtés pour des faits de violence lors de la finale de la CAN 2025, sont toujours en détention à Rabat, au Maroc. Fatou Wade, fille de l’un des détenus, tire la sonnette d’alarme sur les conditions de détention.



« Mon père fait partie des supporters sénégalais emprisonnés au Maroc. On n'avait plus de ces nouvelles depuis la finale et j'étais très inquiète. C'est pourquoi j'ai effectué le voyage jusqu'à Rabat pour m'enquérir de sa situation », a-t-elle précisé. D’après elle, malgré les démarches très difficiles, elle est parvenue à retrouver son père.



Ainsi, elle a déploré les conditions dans lesquelles, elle l’a trouvé. « J'ai trouvé mon père dans une situation déplorable. Il porte depuis les mêmes habits, tout comme les autres supporters. Il ne se douche pas à cause du froid extrême. Et puis aussi, il ne s'alimente presque pas du fait de la qualité de la restauration qui laisse à désirer. Ils sont en train d'être rongés par le stress. Ils ont tous maigri. Ils n'ont pas d'argent sur place », a-t-elle témoigné sur les ondes de la RFM, lors du journal de 12 heures, ce vendredi.

« C'est moi, en venant rendre visite à mon père, qui ai acheté des vêtements et des chaussettes adaptées au froid pour lui. Je lui ai laissé un peu d'argent aussi, pour qu'il puisse acheter de temps en temps, à l'intérieur de la prison, de quoi manger », a-t-elle poursuivi.



Selon elle, son père est détenu dans une prison qui se situe dans une zone très reculée de Rabat. « Mon père est détenu à Rabat, mais la prison se situe dans une zone très reculée. Ils ne sont pas tous dans la même prison. Ils ont été divisés en deux groupes », a-t-elle précisé.



Toutefois, elle ne cache pas la déception qu’elle a eu en voyant son géniteur. « Avant de venir ici, on nous rassurait, disant qu'ils sont bien assistés. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est vrai qu'ils n'ont subi aucune maltraitance. Mais ils sont dans des conditions très difficiles », a-t-elle martelé.



Fatou Wade a, par ailleurs, lancé un appel « aux autorités et au Premier Ministre pour qu'ils s'activent davantage, afin qu'ils puissent être libérés le 4 février prochain et regagner leur domicile ».

Pour rappel, le procès des supporters sénégalais détenus au Maroc a été renvoyé au 4 février en raison d'une grève des avocats du royaume chérifien. Ils sont poursuivis pour «actes de hooliganisme».





