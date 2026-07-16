​Dakar : les mutuelles de santé reçoivent un appui matériel pour accélérer la couverture maladie universelle

Les cinq mutuelles de santé départementales de la région de Dakar ont bénéficié d'un important lot de matériel offert par Medicos del Mundo dans le cadre du projet de renforcement de la santé et de la nutrition des enfants pour une couverture maladie universelle (CMU) inclusive et équitable. Cet appui vise à renforcer leurs capacités de gestion, de fonctionnement et de sensibilisation afin de favoriser une adhésion plus massive des populations à la CMU.



Le matériel remis permettra aux mutuelles des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque de se rapprocher davantage des populations, notamment les plus vulnérables, en intensifiant les activités d'information et d'enrôlement.



Pour la coordinatrice pays de Medicos del Mundo, Eva Bayes, cette dotation dépasse le simple cadre d'un soutien institutionnel. « Cette donation n'est pas un matériel destiné uniquement aux mutuelles, c'est un matériel pour la population. J'espère que ces outils de communication permettront de transmettre efficacement les objectifs du projet aux populations et de contribuer pleinement à leur adhésion », a-t-elle déclaré.



Les autorités administratives ont salué cette initiative qu'elles considèrent comme une contribution importante à l'atteinte des objectifs de la couverture maladie universelle. Adama Faye, adjoint au sous-préfet de Sam Notaire, a exprimé sa reconnaissance envers l'ONG et l'ensemble des partenaires engagés dans ce processus.



« Nous exprimons notre profonde gratitude à l'ONG Medicos del Mundo ainsi qu'à tous les acteurs qui contribuent à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. À terme, elle permettra aux personnes les plus vulnérables d'accéder plus facilement aux soins dont elles ont besoin. Les mutuelles départementales de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque disposeront désormais des moyens de sensibilisation nécessaires pour renforcer l'enrôlement des couches les plus vulnérables », a-t-il souligné au micro d'iRadio.



À travers cette dotation, Medicos del Mundo entend accompagner les mutuelles de santé dans leur mission de proximité et contribuer à une couverture maladie universelle plus inclusive et plus équitable dans la région de Dakar.