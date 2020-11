​Déficit d’enseignants à Podor : la commune de Pété dans l’inquiétude

Un déficit du personnel enseignant, a été noté à l’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) de Pété. Plus de 100 enseignants ont été affectés sans être remplacés dans cette localité du nord du Sénégal, située dans le département de Podor et la région de Saint-Louis. Une situation qui impacte déjà sur les apprentissages. Dans les établissements scolaires, les enseignants font de la gymnastique (pratiquer des systèmes de rotation) sur le quantum horaire.



«Depuis l’ouverture, nous avions enregistré des départs. Il y a environ 5 départs. Il n’y a pas eu encore d’arrivée. C’est sûr que nous allons démarrer avec beaucoup de difficulté de personnel enseignants. Il y a beaucoup qui sont partis et les nouveaux sortant qui doivent les remplacer ne sont pas encore là. Le souci est que les élèves risquent de ne pas bénéficier de rattrapage », a indiqué Serigne Fall l’IEF de Pété.



M. Fall, au-delà du départ des enseignants, a noté un manque de matériel pédagogique dans l’IEF de Pété. « Nous sommes aussi confrontés à un manque criard de matériels. Manque de tables bancs, le problème de salles de classe entre autres », dit-il.