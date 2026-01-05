​Enseignement Supérieur : le SUDES-ESR/RISEP entre espoir et vigilance face aux nouveaux chantiers de l’État

L'annonce par le Président Bassirou Diomaye Faye de la création de huit nouveaux ISEP a été accueillie avec satisfaction par le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal (SUDES-ESR/RISEP). Pour le syndicat, si cette initiative renforce l'accès à une formation de qualité, elle ne doit pas servir d'écran de fumée aux problèmes structurels qui minent les instituts existants.



Face à ce qu'il qualifie de discussions « dilatoires » avec l'ancienne administration, le syndicat a entamé en novembre dernier un boycott des soutenances et des examens de certification, menaçant directement la validation de l'année académique. Les revendications des enseignants s'articulent selon un communiqué publié ce lundi 5 janvier 2026, autour de quatre points non négociables. Il s'agit du "cadre réglementaire à savoir la finalisation urgente des statuts et décrets de fonctionnement, l'équité salariale, la gouvernance à travers une gestion plus inclusive et l'ouverture des postes de direction DG, études via des appels à candidatures".



Le SUDES-ESR/RISEP a d'ores et déjà transmis une note de sortie de crise, présentée comme une feuille de route "réaliste et équilibrée". Ce document vise à concilier les impératifs budgétaires de l'État et la restauration de la dignité des formateurs.



« Notre démarche est responsable. Nous avons alerté avant de durcir, car la pérennité de nos institutions est en jeu », martèle le syndicat à travers leur communiqué.