​Lancement de l’Observatoire National de la Démocratie : Abdou Aziz Daba KEBE appelle les acteurs à la vigilance

Abdou Aziz Daba KEBE, maître de Conférences à l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, agrégé des Facultés de droit, par ailleurs Président de l'Association sénégalaise de Droit constitutionnel (ASDC) a, ce mardi, lors de la présentation officielle des Ambassadeurs de la Paix et le lancement de l’Observatoire National de la Démocratie salué cette mission. Selon lui, malgré les conflits, « la mémoire territoriale enseigne qu'il n'y a pas de problème, et que le dialogue est une ressource ». En tant qu'ambassadeurs de la paix, l’islamologue appelle à la vigilance et d'essayer de prévenir de futures incompréhensions en promouvant la paix à travers cette culture.



« Rien n’est donné, rien n’est acquis une bonne fois pour toutes. C’est pour ça que le travail demande une constante vigilance. C'est une mission des religions. Je ne parle même pas de la religion musulmane. Je pense que c'est une mission des religions d’établir la paix entre les humains parce que, si nous révisons les écritures, nous nous rendrons compte que la paix traverse la créature depuis Adam jusqu’à nos jours. Je prends l’exemple de la prière : à chaque fois, je dis, la prière chez les musulmans est une invitation à la culture de la paix. Parce que nous commençons par la glorification d’Allah et nous terminons par assalam aleikum. Or assalam aleikum que la paix soit sur vous n’est pas seulement une prière, c’est un engagement », a déclaré Abdou Aziz Daba KEBE.



Mieux poursuit l’islamologue : « Si je veux que la prière soit sur vous, je m'engage à ne rien faire qui altère cette paix qui doit venir en vous. Donc cela doit être un engagement pour tous les musulmans. Je pense que c'est la même chose aussi pour les chrétiens. Donc les religions peuvent être des ressources. Je pense que les religions sont des ressources pour nos pays. Les religions ne sont pas des handicaps, les religions sont des ressources pour la fraternité, pour la cohésion sociale, mais ce sont aussi des ressources pour le développement. Parce que les valeurs qu’elles incarnent, ce reflet par l'action du citoyen ».