​Litige immobilier : l’ancien consul El Hadji Ndao perd son procès contre l’ingénieur Cheikh Diop

Dans une décision de justice, le tribunal des flagrants délits de Dakar a relaxé l’ingénieur en génie civil, Cheick Diop, qui était poursuivi pour des faits «d’abus de confiance» par l’ancien consul du Sénégal à New-York, El Hadji Ndangane Ndao.



Selon les informations du journal Les Echos, la partie civile a aussi été déboutée de sa demande de réparation de 75 millions FCFA formulée pour des travaux non réalisés dans la construction d’un immeuble du consul sis aux Almadies (Dakar), dont le coût est estimé à 189 millions FCFA.



A l’origine de ce litige, El Hadji Ndao avait confié son projet de construction d’un immeuble R+3 aux Almadies. Mais selon le plaignant, après réception des fonds, l’ingénieur n’aurait pas effectué les travaux en fonction de la convention régissant les deux parties, surtout dans le délai imparti.



Confronté au retard de livraison du chantier, El Hadji Ndao, dans sa requête, a assuré qu’il ne pouvait pas mettre à temps en location son immeuble et faire face à ses échéances de la banque.