​Lutte contre la cybercriminalité : 574 arrestations en Afrique, dont une opération majeure au Sénégal

Les autorités sénégalaises, en collaboration avec Interpol, ont déjoué une cyberattaque visant une importante compagnie pétrolière, empêchant le détournement de 7,9 millions de dollars, soit environ 4,85 milliards de francs CFA.



Selon les informations d’Interpol repris par Seneweb, les cybercriminels ont infiltré le système de messagerie interne de l’entreprise ciblée. En se faisant passer pour des cadres dirigeants, ils ont tenté d’autoriser un virement bancaire frauduleux. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de bloquer la transaction avant son exécution et de geler les comptes destinataires, empêchant tout retrait de fonds.



Toujours selon la même source, cette opération menée au Sénégal s’inscrit dans une action de grande ampleur contre la cybercriminalité à l’échelle africaine. Conduite entre fin octobre et fin novembre 2025, l’opération coordonnée par Interpol a abouti à l’arrestation de 574 suspects dans plusieurs pays du continent.



Au total, les pertes financières identifiées ou évitées durant cette période sont estimées à plus de 21 millions de dollars, soit environ 12,9 milliards de francs CFA. Près de trois millions de dollars, équivalant à 1,84 milliard de francs CFA, ont été saisis, et plus de 6 000 liens malveillants ont été supprimés sur Internet.



Dans un communiqué, Neal Jetton, directeur de la lutte contre la cybercriminalité à Interpol, a déclaré que « l’ampleur et la sophistication des cyberattaques en Afrique s’accélèrent », soulignant que des secteurs stratégiques comme la finance et l’énergie sont particulièrement ciblés.



L’opération a également enregistré des résultats dans d’autres pays de la sous-région. Au Ghana, plusieurs suspects ont été arrêtés pour le vol d’environ 120 000 dollars (73,8 millions de francs CFA) à une institution financière, à l’aide d’un rançongiciel. Les autorités ghanéennes ont aussi démantelé un réseau de fraude en ligne opérant entre le Ghana et le Nigeria, responsable de près de 200 victimes après l’usurpation de marques de restauration rapide connues. Le préjudice est estimé à plus de 400 000 dollars, soit environ 246 millions de francs CFA. Dix suspects ont été interpellés et 30 serveurs frauduleux mis hors ligne.



Au total, dix-neuf pays africains ont pris part à cette opération coordonnée contre la cybercriminalité.