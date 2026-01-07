​Nioro du Rip : l'insertion professionnelle, nouveau rempart contre l'exode et l'immigration

​L’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) vient de certifier une nouvelle cohorte de bénéficiaires dans le département de Nioro au sud de la région de Kaolack. Entre agroécologie pour les migrants de retour et micro-jardinage pour les femmes, la formation s’impose comme le moteur de la redynamisation économique locale.



​Vingt-cinq migrants de retour ont récemment achevé une formation de 18 jours en agroécologie. L’ambition est claire est transformer ces jeunes en véritables entrepreneurs agricoles capables de valoriser le potentiel local.

​

Pour leur porte-parole, « l’agroécologie est une filière d’avenir. Si nous, les jeunes, sommes formés, les bénéfices seront immenses pour le pays ». Malgré l'acquisition de ces nouvelles compétences, un défi subsiste, « le financement. C’est l’unique condition pour nous permettre de rester et de réussir ici », a t-il prévenu.



​Face à la difficulté d'accès aux grandes parcelles foncières, l’horticulture se réinvente à Nioro à travers le micro-jardinage. Cette technique permet désormais aux foyers de produire leurs propres denrées sur des surfaces réduites. ​« Maintenant, quand tu vas au marché, tu as déjà la tomate dans ta cour, les fruits, les légumes, le maïs. C’est une grande solution pour les dépenses familiales »,a témoigné, une bénéficiaire.



​À ‘’Colma Dior Dior’’, c’est le secteur de l’esthétique qui est à l’honneur. Des groupes de femmes y sont actuellement formés pour créer leurs propres emplois. « Grâce à ce que nous avons appris, nous allons pouvoir subvenir à nos besoins et travailler au quotidien », a confié l'une d'entre elles au micro d'iRadio.



​En misant sur des formations diversifiées et adaptées aux réalités du terrain, l’ONFP renforce durablement le tissu économique du département. Ces initiatives prouvent qu’à Nioro, l’avenir ne se cherche plus ailleurs, mais se construit sur place par la qualification et l’entrepreneuriat.