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​Prisons sénégalaises : des équipements de détection bientôt déployés pour remplacer les fouilles à nu



​Prisons sénégalaises : des équipements de détection bientôt déployés pour remplacer les fouilles à nu
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a annoncé la prochaine suppression des fouilles à nu dans les établissements pénitentiaires.

 « Bientôt l’acquisition d’équipements capables de détecter les objets dissimilés sous les vêtements, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux fouilles à nu », a assuré le Garde des Sceaux, dans des propos relayées par Les Echos.

Selon le ministre, la procédure est déjà bien avancée. Me Sarr a indiqué que l’appel d’offres a été lancé et qu'un fournisseur a été retenu.

Cette annonce intervient au lendemain d’une visite inopinée effectuée, lundi 03 août dans la soirée, à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Accompagné de plusieurs hauts responsables du ministère de la Justice et de l’administration pénitentiaire, Me Moussa Sarr a inspecté les quartiers les plus surpeuplés de la prison afin d’évaluer les conditions de détention, en mettant un accent particulier sur la question du paquetage des détenus.
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Fatime Gueye

Mercredi 5 Août 2026 - 13:10


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