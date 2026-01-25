​Saraya : des sites clandestins d’orpaillage démantelés, plusieurs matériels saisis

Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières, la Brigade Territoriale de Saraya (sud-est), soutenue par le Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 2 (GARSI 2), a mené, le samedi 24 janvier 2026 entre 10 heures et 14 heures, une opération de démantèlement de sites clandestins d'orpaillage dans la brousse du village de Séguéko.



Selon le communiqué de la gendarmerie nationale, cette opération a abouti à la saisie de cinq (05) bidons de gasoil, soit un total de cent (100) litres, une motopompe, trois (03) marteaux-piqueurs, quatre (04) groupes électrogènes et un poste à souder. Sur les lieux, 45 machines cracheuses ont aussi été détruites par les gendarmes.

