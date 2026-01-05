​Spoliation foncière à Notto-Diobass : le village de Kissane en colère contre le maire

L'ambiance était électrique ce week-end à Tchambi, une zone située dans le village de Kissane. Munis de brassards rouges, les habitants ont crié leur indignation face à ce qu'ils qualifient de « scandale foncier ». Le litige porte sur une délibération portant sur 50 hectares, destinée à l’APROSI, mais dont les modalités d’attribution resteraient totalement floues.
Pour le porte-parole des populations, Arouna Rachid Pouye, la méthode employée par l'autorité municipale est inacceptable. « Le 30 passé, tout le village a été abasourdi d'apprendre que le maire a été surpris sur les terres de Kissane, sans informer le chef du village, ni l'association de développement, les femmes, les jeunes, ou encore les imams », a-t-il fustigé sur les ondes d'Iradio. Selon les manifestants, le maire se serait « faufilé » sur le site, fuyant toute forme de transparence.
S’adressant directement au nouveau Directeur de l'APROSI, le collectif met en garde l’agence contre une manipulation politique. Pour Monsieur Pouye, le projet industriel ne serait qu'un paravent. « Monsieur le Directeur, vous n'avez pas reçu la bonne information. Il vous a dit Notto, mais il n'ose pas préciser où exactement. Il y a anguille sous roche », a -t-il prévenu, avant de lancer un avertissement : « Votre prédécesseur avait compris le danger. On vous refile une patate chaude ».
Le Collectif pour la défense des intérêts de Sangué, (localité voisine), déjà en conflit avec la mairie sur des dossiers similaires, a rejoint le mouvement pour prêter main-forte aux habitants de Kissane. Face au refus de dialogue reproché à l'édile de la commune, une stratégie d'union est en train de voir le jour. « Nous appelons les populations de Sangué, Kissane et Thiéo à s'unir. C’est ensemble que nous mènerons cette bataille », a déclaré un représentant de Sangué.
Les plaignants ont dénoncés une gestion solitaire d'un projet dont il serait le seul à détenir « les mystères ». « Il est allergique à l'échange, il est allergique au débat d'idées. Mais une chose est claire, chaque acte posé sera une dose de plus ajoutée à notre engagement à conserver ces terres pour les exploiter par nous et pour nous », a martelé le porte-parole au micro de iRadio.
