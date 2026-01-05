​Spoliation foncière à Notto-Diobass : le village de Kissane en colère contre le maire

​L'ambiance était électrique ce week-end à Tchambi, une zone située dans le village de Kissane. Munis de brassards rouges, les habitants ont crié leur indignation face à ce qu'ils qualifient de « scandale foncier ». Le litige porte sur une délibération portant sur 50 hectares, destinée à l’APROSI, mais dont les modalités d’attribution resteraient totalement floues.



​Pour le porte-parole des populations, Arouna Rachid Pouye, la méthode employée par l'autorité municipale est inacceptable. « Le 30 passé, tout le village a été abasourdi d'apprendre que le maire a été surpris sur les terres de Kissane, sans informer le chef du village, ni l'association de développement, les femmes, les jeunes, ou encore les imams », a-t-il fustigé sur les ondes d'Iradio. Selon les manifestants, le maire se serait « faufilé » sur le site, fuyant toute forme de transparence.



​S’adressant directement au nouveau Directeur de l'APROSI, le collectif met en garde l’agence contre une manipulation politique. Pour Monsieur Pouye, le projet industriel ne serait qu'un paravent. « Monsieur le Directeur, vous n'avez pas reçu la bonne information. Il vous a dit Notto, mais il n'ose pas préciser où exactement. Il y a anguille sous roche », a -t-il prévenu, avant de lancer un avertissement : « Votre prédécesseur avait compris le danger. On vous refile une patate chaude ».

​

Le Collectif pour la défense des intérêts de Sangué, (localité voisine), déjà en conflit avec la mairie sur des dossiers similaires, a rejoint le mouvement pour prêter main-forte aux habitants de Kissane. Face au refus de dialogue reproché à l'édile de la commune, une stratégie d'union est en train de voir le jour. « Nous appelons les populations de Sangué, Kissane et Thiéo à s'unir. C’est ensemble que nous mènerons cette bataille », a déclaré un représentant de Sangué.

​

Les plaignants ont dénoncés une gestion solitaire d'un projet dont il serait le seul à détenir « les mystères ». « Il est allergique à l'échange, il est allergique au débat d'idées. Mais une chose est claire, chaque acte posé sera une dose de plus ajoutée à notre engagement à conserver ces terres pour les exploiter par nous et pour nous », a martelé le porte-parole au micro de iRadio.