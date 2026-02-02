​Touba : 09 individus dont 02 femmes interpellés avec 05 cornets de chanvre indien

Les éléments de la brigade de recherches du poste Gouy Mbind (Touba, est) ont arrêté 09 individus dont 02 femmes pour «détention et usage collectif de chanvre indien».



Leurs arrestations font suite à une patrouille menée par la brigade de recherche dans la nuit du 30 au 31 janvier 2026. Selon les déclarations des policiers, leur attention a été attirée par une forte odeur de chanvre indien, émanant d’une maison située près du marché Ocass. Lorsqu’ils ont fait irruption dans le domicile, ils ont trouvé les mis en cause dans une chambre en train de consommer de la drogue.



D’après le journal Libération, ils ont découvert sur les lieux 05 cornets de chanvre indien, deux bouteilles de produits cellulosiques, une chicha et deux paquets de préservatif.