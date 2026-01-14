​Trafic international : l’Ocrtis démantèle une filière de drogue entre Paris et Dakar, un quinquagénaire arrêté

Grâce à la vigilance d’un convoyeur de colis (GP) à Paris et à une opération de « livraison surveillée » menée par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis), un important trafiquant présumé de stupéfiants a été arrêté à Ngor ce mardi 13 janvier. Retour sur une saisie spectaculaire qui a permis de neutraliser une route de la drogue entre la France et le Sénégal.



​Tout commence le 11 janvier 2026 dans les rues de Paris. Un convoyeur sénégalais, communément appelé « GP », reçoit un colis destiné à Dakar. Suspicieux, l'homme décide de vérifier le contenu du paquet. Son instinct ne le trompe pas : une forte odeur se dégage de deux boîtes de sucre.



​En poussant l’inspection, il découvre cinq plaquettes de haschich soigneusement dissimulées sous l'emballage. Sans hésiter, il se rend au commissariat de la « Goutte d’Or » à Paris pour effectuer une déposition. Une décision qui va permettre de déclencher une coopération policière immédiate entre la France et le Sénégal.



​Informé de la situation, le Directeur de l’Ocrtis ordonne une stratégie de livraison surveillée pour laisser le colis suivre son cours pour arrêter le destinataire final. Le 13 janvier, le piège se referme à Ngor. Alors qu'il sollicite la livraison du colis à son domicile, Andy Ndiaye, un commerçant de 50 ans, est cueilli par les éléments de la Division opérationnelle.



​L'arrestation ne s'est pas limitée à la réception du colis parisien. Lors de l'intervention, les enquêteurs ont mis la main sur un véritable inventaire de produits stupéfiants à savoir 19 pierres de crack, ​5 sachets de skunk, plusieurs quantités de haschich (réparties en boules de 1g, 5g et 25g). « Le mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux », indique une source proche du dossier.



​Andy Ndiaye, marié à deux épouses et père de six enfants, devra désormais répondre de ses actes devant la justice. Son téléphone portable et une somme d'argent ont été saisis pour les besoins de l'enquête, livre Libération.