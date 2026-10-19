APR : la militante Gaïndé Macky retrouvée à Tambacounda après plusieurs jours de disparition

Disparue depuis le 14 octobre, Aïcha Mbodj, alias « Gaïndé Macky », militante de l’Alliance pour la République (APR), a été retrouvée le vendredi 16 octobre à Tambacounda. D’après L’Observateur, elle avait quitté le domicile familial de Dalifort avant d’être aperçue dans les rues de la capitale orientale.



Après plusieurs jours de recherches, ses proches ont pu la retrouver avant de la conduire au village de Ndiongolor, dans le département de Fatick où elle est soignée pour des histoires de « rabs ». Elle bénéficie de soins depuis samedi auprès d’un guérisseur traditionnel.



Son nom avait déjà fait l’actualité en juin dernier à la suite de propos publiés sur les réseaux sociaux visant notamment l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Poursuivie pour discours contraires aux bonnes mœurs et fausse accusation d’actes contre nature, Aïcha Mbodj avait été condamnée à un mois d’emprisonnement ferme, une peine inférieure aux six mois requis par le parquet.