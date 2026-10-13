Abdou Mbow à Ousmane Sonko : « L’Assemblée nationale n’est ni une annexe de Pastef, ni un tribunal personnel »

L'ENTÊTEMENT DE OUSMANE SONKO DANS L'ENTREPRISE DE CLOCHARDISATION DE NOTRE INSTITUTION PARLEMENTAIRE.

" L’ENTÊTEMENT EST L'INTELLIGENCE DU SOT"



Ousmane Sonko s'entête. Et son entêtement est en train de tuer l'Assemblée Nationale.

A force de confondre autorité institutionnelle et puissance partisane, il compromet la dignité même de l’Assemblée nationale.



La multiplication des annonces de commissions d’enquête, accompagnées de mises en accusation publiques, nourrit le sentiment que le contrôle parlementaire malheureusement devenu un instrument pour tenter de détruire ses adversaires politique.



Du haut de son perchoir usurpé, il a encore annonce de nouvelles commissions d'enquête parlementaire, manifestant ainsi son mépris manifeste des institutions.

Pas pour éclairer la Nation. Pas pour contrôler l'action du gouvernement. Mais dans le seul et unique but de combattre des adversaires politiques, de les humilier en direct et de les jeter en pâture à ses militants.



Qu’il le sache bien l’Assemblée nationale n’est ni une annexe de Pastef, ni un tribunal personnel, ni une arme mise à la disposition de sa majorité.

Elle représente le peuple sénégalais dans sa diversité.

Une majorité parlementaire donne le pouvoir de décider dans le respect du droit ; elle ne confère aucun droit d’humilier.



Il s'est encore pris les pieds dans le tapis car on ne peut pas prétendre défendre la loi en méconnaissant ses limites.



Deux inepties majeures qui prouvent qu'il ne maîtrise rien, sauf la manipulation.

Première ineptie, juridique : l'affaire des 37 milliards de l'ASER. Le summum de l'imposture vient d'être atteint avec l'annonce grotesque d'une commission d'enquête sur ce dossier.



Monsieur Sonko, apprenez le droit. Le plus élémentaire : On ne crée pas une commission d'enquête parlementaire sur un dossier qui est déjà devant la Justice. C'est la base. C'est l'article 54 de notre Règlement intérieur, c'est la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, c'est le principe sacré de la séparation des pouvoirs. Quand la Justice est saisie, le Parlement se tait. Il respecte.



Annoncer une commission sur l'ASER alors que le dossier est pendant devant le Juge relève donc de deux choses : de la manipulation et du populisme le plus vulgaire. De la manipulation, parce que vous savez parfaitement que cette commission est nulle et non avenue juridiquement, mais vous l'annoncez quand même pour entretenir l'illusion que vous agissez. Du populisme, parce que vous voulez faire croire que les juges ne sont pas assez durs, pas assez à votre botte, et que vous seul allez faire justice. C'est un viol de l'État de droit en direct.



Deuxième ineptie, morale : l'affaire des fonds spéciaux. Et c'est la plus grave. Dans le même discours, vous annoncez, le plus sérieusement du monde, que l'enquête parlementaire sur les fonds spéciaux des Institutions portera sur la période de 2012 à 2021. Vous vous arrêtez miraculeusement juste avant votre arrivée au pouvoir.

Puis, pris la main dans le sac et rattrapé par le tollé sur les réseaux, vous osez nous dire à travers un communiqué : "C'est un lapsus de discours".



Non. Ce n'est ni un lapsus, ni un oubli. Un lapsus, c'est dire "Macky" au lieu de "Diomaye". Ce n'est pas tronquer dix ans d'histoire comptable pour vous exonérer.

Cette prétendue erreur est un aveu. L'aveu que vous n'aimez pas la transparence. L'aveu que vous détestez rendre compte. L'aveu que pour vous, la redevabilité s'arrête exactement là où commence votre clan. Vous voulez fouiller les poches de vos prédécesseurs, mais vous refusez qu'on regarde dans les vôtres de 2024 à aujourd'hui. C'est ça, votre rupture?

Deux poids, deux mesures?



Le Sénégal est une République de droit. Pas une République de guignols. Le Parlement fait la loi, le Juge juge. Mais comment vos députés pourraient-ils le savoir ? Le Sénégal est la risée du monde à cause de ces soi-disant commissions. Jamais on n'a vu une telle collection d'incultes, d'impréparés et d'arrogants. Ils mélangent tout. Le Code des marchés et le Code pénal. Une commission d'enquête et une commission rogatoire. Le contrôle parlementaire et le règlement de comptes. Ils arrivent sans dossier, avec trois captures d'écran, ânonnent des chiffres qu'ils ne comprennent pas et posent des questions dont ils ne saisissent même pas les réponses.



Rappelons-le : l'Assemblée est régie par une Loi organique, son Règlement intérieur. Ce n'est pas un torchon qu'on piétine. Ce n'est pas un tribunal populaire, encore moins une officine de nervis, de factieux et de petits tortionnaires en manque de reconnaissance.

La vérité éclate : Ousmane Sonko n'a pas l'étoffe d'un homme d'État. Il a l'étoffe d'un manipulateur. Il rêve d'être un autocrate, il n'est qu'un chef de bande. Il voulait putschiser la République, il est en train de la clochardiser.



Pour finir, je termine pour dire à Ousmane Sonko et à son clan que le rôle de l'Assemblée Nationale n'est pas de faire des audits.



L'Assemblée Nationale :

- vote seule la loi

- contrôle l'action du gouvernement

- représente le peuple

- Et enfin évalue les politiques publiques.



Le CESE et le HCCT ont été des institutions de la République, créées par une révision constitutionnelle.

Comment une institution peut-elle aller fouiller au niveau d'autres institutions de la République ?



Arrêtez cette dérive grave et sans précédent!



La République ne peut devenir le théâtre de votre volonté de règlements de comptes.



Dakar, le 13 octobre 2026

Député Abdou Mbow