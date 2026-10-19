Actualité politique du pays : Ousmane Sonko brise le silence…

Suivez en direct, sur PressAfrik TV, la Conférence de presse du parti Pastef-Les-Patriotes (majorité parlementaire) dirigé par Ousmane Sonko, après un conclave tenu ce lundi 19 octobre 2026...

Dia Koussa

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