Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Actualité politique du pays : Ousmane Sonko brise le silence…

Suivez en direct, sur PressAfrik TV, la Conférence de presse du parti Pastef-Les-Patriotes (majorité parlementaire) dirigé par Ousmane Sonko, après un conclave tenu ce lundi 19 octobre 2026...




Dia Koussa

Lundi 19 Octobre 2026 - 15:24


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter