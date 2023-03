Affaire Kopar Express: Seydou Ba enfoncé par une autre accusation d'escroquerie sur un GIE

Poursuivi déjà pour financement supposé d’activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, qui lui vaut d’être placé sous mandat de dépôt, le prestataire de la société Kopar Express, Seydou Ba est sous le joug d'une autre affaire devant la justice. Selon le journal Libération, il a été extrait de sa cellule à Rebeuss, mardi dernier, et entendu par la Sûreté urbaine (SU) en présence de son avocat, Me Ousseynou Faye. Ce à la suite d'une plainte du GIE pour la promotion des non-voyants au Sénégal.



Le président de cette association, Souleymane Gadiaga, affirme dans les colonnes du journal, que Kopar Express n’a pas reversé les 10 millions 966 mille 948 francs CFA récoltés dans le cadre de la cagnotte organisée pour elle en vue de la construction d’un centre d’accueil, de formation professionnelle et d’insertion des enfants handicapés visuels.



Un projet du GIE qui doit être implanté à Bambilor et dont le coût est estimé à 50 millions de francs CFA. C’est pour rassembler les fonds nécessaires que ses initiateurs avaient sollicité Kopar Express.



Seydou Ba a, selon Libération, reconnu l'existence de la cagnotte et que 10 millions 966 mille 948 ont été récoltés. Mais, a-t-il défendu devant les enquêteurs, si elle n’a pas reversé l’argent dans le compte du GIE à la Banque islamique du Sénégal (BIS), c’est parce que la banque américaine Stripe aurait signalé à Kopar Express que certaines contributions ont été effectuées à partir de cartes bancaires suspectes. Libération ajoute que l'inculpé n'a pas fourni les documents qui prouvent ledit signalement