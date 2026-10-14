Affaire Nourah Ba : une comparution prévue ce mercredi après l’ouverture d’une information judiciaire

L'affaire Mariama Bâ dite Nourah Bâ connaît un nouveau tournant. Alors que plusieurs plaintes pèsent déjà contre elle, le Procureur de la République a décidé de poursuivre la procédure en ouvrant une information judiciaire. Après s'être autosaisi et avoir demandé son interpellation, le chef du parquet a pris un réquisitoire introductif pour saisir le juge d'instruction du 8ème cabinet, en requérant son inculpation.



Selon les informations du journal Les Echos, le dossier a été confié au magistrat et l’accusée doit être entendue ce mercredi 14 octobre pour sa première comparution, l'audition n'ayant pu se tenir la veille, le dossier ayant été transmis tardivement au juge instructeur. Elle encourt un mandat de dépôt, ses excuses n'ayant pas infléchi la position du ministère public.



Des poursuites maintenues malgré les dénégations



Pour rappel, la TikTokeuse a été interpellée suite à des propos jugés contraires aux bonnes mœurs, ainsi que pour insultes et incitation à la haine à l'encontre d'un groupe de personnes en raison de leur origine nationale. Entendue par les enquêteurs, elle a contesté les faits, affirmant avoir réagi à des injures dont elle aurait elle-même été la cible. Plusieurs plaintes auraient néanmoins été déposées à son encontre, dont celle de Tahirou Sarr, et ce malgré son placement en retour de parquet depuis lundi.



Une autre question s'est invitée dans le dossier, celle de sa nationalité. Le numéro figurant sur son acte d'état civil aurait été attribué à une autre personne, ce qui pourrait avoir motivé la décision du Parquet d'ouvrir une information judiciaire. De son côté, Nourah Bâ affirme être de nationalité sénégalaise. Selon l'un de ses avocats, elle serait bien née au Sénégal et son père serait également Sénégalais.