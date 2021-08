Affaire Sonko-Adji Sarr : « ce qui s’est passé est plus grave qu’un complot » (Lansana Gagny Sakho)

L'ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Lansana Gagny Sakho et membre de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) est revenu sur les événements de mars derniers lors d’une émission sur ITV. Pour lui, « ce qui s’est passé est plus grave qu’un complot ».

« L’histoire de la petite là, excusez-moi du terme, je ne pense que ça n’aurait jamais dû arriver dans un pays normal », a dit M. Sakho avant d’être relancé par le journaliste qui lui a demandé si la thèse du complot évoquée par l’opposant Ousmane Sonko est avéré.



« Je ne parle même pas de complot. C’est plus grave que çà. C’est beaucoup plus grave que cela (…) Dans un groupe, il y a toujours des gens gelés (qui créent) une instabilité dans un pays. Regardez les dégâts que cela a causé…. », a regretté le responsable l’Apr.



Le Sénégal a connu de violentes manifestations entre le 03 et le 08 mars 2021, causant 14 morts. Mais l’étincelle à l’origine de ce embrasement est l’interpellation et le placement en garde vue de l’opposant Ousmane Sonko, accusé début février 2021 de « viols répétés et menaces de mort » par une jeune masseuse de 21 ans.



Le principal opposant à Macky Sall a accusé le régime en place de complot pour l’éliminer de la course présidentielle de 2024. Face au juge le 8 mars, il a été placé sous judiciaire et depuis, le dossier est classé pour le moment.