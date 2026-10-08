Affaire de faux billets de banque : Seydina Fall, alias Bougazelli, jugé ce jeudi devant le tribunal de Dakar

Seydina Fall, alias Bougazelli, est jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Dakar. L'ancien député de l’Alliance pour la République (APR, opposition) est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant un cours légal, blanchiment de capitaux et corruption.



Il s'agit du procès de l'affaire des 32 milliards de francs CFA en faux billets qui lui avait valu 7 mois de détention préventive. L'affaire remonte à novembre 2019. Au terme de plusieurs jours de filature, Bougazelli a été coincé par la section de recherches de Dakar.



Au cours de son interpellation, l'ancien député avait aggravé son cas en proposant aux gendarmes, en échange de sa remise en liberté, la somme de 10 millions de francs CFA, selon les précisions de la RFM.