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Al Nassr s’impose 3-1 face à Neftchi : Ronaldo marque son 981e but, Sadio Mané décisif



Al Nassr s’impose 3-1 face à Neftchi : Ronaldo marque son 981e but, Sadio Mané décisif
Al Nassr a battu Neftchi sur le score de 3-1, ce lundi 12 octobre 2026, en Ligue des champions d’Asie. La rencontre a été retardée d’une heure après l’annonce par l’Arabie saoudite de l’interception d’un missile tiré par les Houthis en direction de Ryad.

Sur le terrain, Cristiano Ronaldo a inscrit son 981e but en carrière. Il n’est plus qu’à 19 réalisations du chiffre mythique des 1000 buts.

Sadio Mané a également participé à la victoire d’Al Nassr. L’attaquant sénégalais est à l’origine du troisième but de son équipe. Il a provoqué une passe avant que Gofutov ne marque contre son camp à la 79e minute, permettant à Al Nassr de porter le score à 3-1. Mané fait encore parler son influence et contribue directement au succès de son club.

Avec cette victoire, Al Nassr lance enfin sa campagne continentale.
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Moussa Ndongo

Lundi 12 Octobre 2026 - 22:15


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